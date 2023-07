ONE, TWO …TRI ! Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines ONE, TWO …TRI ! Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 16 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux. ONE, TWO …TRI ! Mardi 16 janvier 2024, 20h00 Salle Jacques Brel Une comédie recyclabe qui cartonne !

Comment la petite fille Adèle Ecobiologico va aider sa nouvelle amie Valentine Consogaspicrado à s’éveiller à une conscience écologique et à convaincre ses parents de changer de comportement.

Comment la petite fille Adèle Ecobiologico va aider sa nouvelle amie Valentine Consogaspicrado à s'éveiller à une conscience écologique et à convaincre ses parents de changer de comportement.

Ludique, comique, pédagogique, et très interactif (le public est associé au spectacle et participe souvent !). Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux

jeune public chanson

