LE MONDE DU SILENCE GUEULE Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 19 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. LE MONDE DU SILENCE GUEULE Mardi 19 décembre, 20h00 Salle Jacques Brel Les habitants des Océans organisent un plateau de stand up pour venir s'adresser aux humains. Du minus-cule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils nous expliquent le fonctionnement des Océans : la photo-synthèse, l'importance du corail, la symbiose, l'Histoire des océans… Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s'émerveiller.

