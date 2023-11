CINE PETIT DEJ Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines CINE PETIT DEJ Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 10 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. CINE PETIT DEJ Dimanche 10 décembre, 10h00 Salle Jacques Brel Tarif unique de 5 euros 10h00 petit déjeuner pour petits et grands et stand maquillage

11h00 projection du film d’animation

Ouverture de la billetterie le mercredi 6 décembre à 18h00 à la salle Jacques BREL

Salle Jacques Brel
4 rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

