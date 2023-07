LA CLAQUE Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 2 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

LA CLAQUE Samedi 2 décembre, 20h30 Salle Jacques Brel

Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements !

Avec Alice Noureux, Fred Radix et Guillaume Collignon 1895 dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns. Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque…

Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

théâtre musique chanson