Yvelines ODYSSÉE, la conférence musicale Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 21 novembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. ODYSSÉE, la conférence musicale Mardi 21 novembre, 20h00 Salle Jacques Brel René Brillotte, professeur de grec antique, est contacté par Marie- Louise Costaille pour assurer une conférence sur le thème « Odysseus, son nom est personne ». La situation lui échappe rapidement, transformant la conférence en un réel spectacle musical. La fameuse histoire de l’Odyssée racontée dans une version inédite, concentrée et explosive ! Salle Jacques Brel 4 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.montigny78.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

