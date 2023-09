Théâtre: Paul m’a laissé sa clé, par les Ephémères Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 7 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Paul m’a laissé sa clé,

une pièce de François SCHARRE

Un appartement pas si vide que ça ; un cambriolage pas si facile ; des voisins déjantés ; une mère trop présente ; des mensonges qui appellent des mensonges servis par le roi des bobards et la reine du boniment.

Tous les ingrédients sont réunis pour concocter une comédie dans la grande tradition du boulevard. Le spectateur ne sait plus vers quelle porte regarder et n’a pas le temps de souffler. Préparez vos mouchoirs mais ce sera pour pleurer de rire.

Au profit de l’association SNL

Nouvelle distribution

Avec : Blandine Adam, Jean-François Barrou, Bastien Bonnaves, Perrine Chadeyras, Thomas Chaptal, Michel Duffaud, Valérie Fréneaux, Brigitte Guérand, Christelle Méjasson

Renseignements : ephemeres78@gmail.com

ephemeres78.wordpress.com

Salle Jacques Brel 4 Rue de la Mare aux Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 30 44 10 11 [{« type »: « email », « value »: « contact.snl@snl78SqEst.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://ephemeres78.wordpress.com »}, {« type »: « email », « value »: « ephemeres78@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:ephemeres78@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

humour théâtre