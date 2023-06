CONCERT D’ETE HARMONIE SAINT-QUENTIN EN YVELINES Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines CONCERT D’ETE HARMONIE SAINT-QUENTIN EN YVELINES Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux, 27 juin 2023, Montigny-le-Bretonneux. CONCERT D’ETE HARMONIE SAINT-QUENTIN EN YVELINES Mardi 27 juin, 20h30 Salle Jacques Brel Entrée libre, sortie au chapeau En première partie, nous recevrons le Montigny Wind Orchestra.

Puis, après un bref changement de plateau, l’Harmonie de St-Quentin-en-Yvelines clôturera le concert, avec des musiques de films, des airs populaires et classiques pour enchanter vos oreilles. A la fin du concert, vous pourrez vous désaltérer grâce à la buvette sur place : boissons à 1€, verres écocups à l’effigie de l’Harmonie à 1€. Pour cela, les tickets seront en vente à l’entrée ; le bar n’acceptera pas de monnaie. Enfin, la sortie se fera “au chapeau”, comme traditionnellement. Salle Jacques Brel 4 Rue de la Mare aux Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 01 30 44 10 11 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/harmonie-de-saint-quentin-en-yvelines/evenements/concert-d-ete »}] Cinéma de quartier proposant des films du box office, des films jeune public et des soirées ou nuits à thème.

Adresse : 4 Rue de la Mare aux Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Salle Jacques Brel Adresse 4 Rue de la Mare aux Carats, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Lieu Ville Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux

Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

CONCERT D’ETE HARMONIE SAINT-QUENTIN EN YVELINES Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux 2023-06-27 was last modified: by CONCERT D’ETE HARMONIE SAINT-QUENTIN EN YVELINES Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux Salle Jacques Brel Montigny-le-Bretonneux 27 juin 2023