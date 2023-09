Festival les pieds dans l’eau #Confluence Salle Jacques Brel Mairie Livron-sur-Drôme, 7 octobre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

15h et 17h : L’Or Bleu des Alpes de Dorothée Adam dans le cadre de la Fête de la Science.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Salle Jacques Brel Mairie

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3pm and 5pm: L?Or Bleu des Alpes (Blue Gold of the Alps) by Dorothée Adam as part of the Fête de la Science (Science Festival)

15.00 y 17.00 h: L’Or Bleu des Alpes (El oro azul de los Alpes) de Dorothée Adam en el marco de la Fiesta de la Ciencia

15h und 17h: L?Or Bleu des Alpes von Dorothée Adam im Rahmen der Fête de la Science (Fest der Wissenschaft)

