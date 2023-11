Ciné passion : Chasse gardée Salle Jacques Brel Lalinde, 28 décembre 2023, Lalinde.

Ciné Passion propose la projection : Chasse gardée, un film d’Antonin Fourlon et Frédéric Forester avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou.

Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse ! Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups (bas) sont permis !.

Ciné Passion proposes the screening of Chasse gardée, a film by Antonin Fourlon and Frédéric Forester starring Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou.

In an uneventful village, a dream house in the middle of nowhere is up for sale. For Simon and Adelaïde, cramped in their Parisian apartment with their two children, it’s the perfect opportunity to take the plunge and leave the hell of the city behind. But the dream quickly turns into a nightmare when they realize that their friendly neighbors are using their garden? as a hunting ground! War is declared between neighbors, and all (dirty) tricks are allowed!

Ciné Passion proyecta Chasse gardée, una película de Antonin Fourlon y Frédéric Forester protagonizada por Didier Bourdon, Hakim Jemili y Camille Lou.

En un pueblo tranquilo, una casa de ensueño en medio de la nada está en venta. Para Simon y Adelaïde, hacinados en su piso de París con sus dos hijos, es la ocasión perfecta para dar el paso y alejarse del infierno de la ciudad. Pero el sueño se convierte rápidamente en pesadilla cuando se dan cuenta de que sus amables vecinos están utilizando su jardín… ¡como coto de caza! Se declara la guerra entre vecinos, ¡y todos los trucos (sucios) están permitidos!

Ciné Passion bietet die Vorführung: Chasse gardée, ein Film von Antonin Fourlon und Frédéric Forester mit Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou.

In einem geschichtslosen Dorf steht ein Traumhaus inmitten der Natur zum Verkauf. Für Simon und Adelaide, die mit ihren beiden Kindern in ihrer Pariser Wohnung eingeengt sind, ist dies die ideale Gelegenheit, den großen Sprung zu wagen und die Hölle der Stadt zu verlassen. Doch der Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als sie feststellen, dass ihre freundlichen Nachbarn ihren Garten als Jagdgebiet nutzen Der Krieg zwischen den Nachbarn ist ausgebrochen und alle Tricks sind erlaubt!

