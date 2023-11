La médiathèque fête Noël Salle Jacques Brel Lalinde, 13 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Votre médiathèque de Lalinde fête Noël !

15h : spectacle « L’important c’est d’essayer » par la Cie La plume de l’Arbre

16h : goûter offert

16h30 : atelier créatif « cartes de Noël » (à partir de 3 ans sur inscription – places limitées)

Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Salle Jacques Brel

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Your Lalinde media library celebrates Christmas!

3pm: « L’important c’est d’essayer » show by Cie La plume de l’Arbre

4pm: snack

4:30 pm: « Christmas cards » creative workshop (from 3 years – registration required – places limited)

Please note that children must be accompanied by an adult.

¡La mediateca de Lalinde celebra la Navidad!

15h: espectáculo « L’important c’est d’essayer » de la Cie La plume de l’Arbre

16:00 h: merienda

16.30 h: taller creativo « Tarjetas de Navidad » (a partir de 3 años – inscripción obligatoria – plazas limitadas)

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Ihre Mediathek in Lalinde feiert Weihnachten!

15 Uhr: Schauspiel « L’important c’est d’essayer » von der Cie La plume de l’Arbre

16h: Angebotener Imbiss

16:30 Uhr: Kreativ-Workshop « Weihnachtskarten » (ab 3 Jahren auf Anmeldung – begrenzte Plätze)

Achtung: Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-11-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides