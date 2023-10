Ciné passion : Une vie démente Salle Jacques Brel Lalinde, 16 octobre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Ciné Passion propose un ciné débat en partenariat avec France Alzheimer : Une vie démente, un film de Ann Sirot et Raphaël Balboni avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay.

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !.

Salle Jacques Brel

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ciné Passion proposes a ciné debate in partnership with France Alzheimer: Une vie démente, a film by Ann Sirot and Raphaël Balboni with Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay.

Alex and Noémie want to have a child. Their plans are turned upside down when Alex?s mother, Suzanne, adopts increasingly eccentric behavior. Between the child they want and the child Suzanne becomes again, everything gets tangled up. This is the story of a rodeo, the turbulent journey of a couple who discover parenthood in reverse!

Ciné Passion organiza un cine-debate en colaboración con France Alzheimer: Une vie démente, película de Ann Sirot y Raphaël Balboni con Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay.

Alex y Noémie quieren tener un hijo. Sus planes dan un vuelco cuando la madre de Alex, Suzanne, adopta un comportamiento cada vez más excéntrico. Todo se enreda entre el niño que desean y el niño en el que se convierte de nuevo Suzanne. Esta es la historia de un rodeo, el turbulento viaje de una pareja que descubre la paternidad ¡al revés!

Ciné Passion bietet eine Filmdebatte in Zusammenarbeit mit France Alzheimer an: Une vie démente, ein Film von Ann Sirot und Raphaël Balboni mit Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay.

Alex und Noémie möchten gerne ein Kind haben. Ihre Pläne werden durcheinander gebracht, als Alex’ Mutter Suzanne sich immer skurriler verhält. Zwischen dem Wunschkind und dem Kind, das Suzanne wieder wird, gerät alles durcheinander. Es ist die Geschichte eines Rodeos, die turbulente Reise eines Paares, das die Elternschaft rückwärts entdeckt!

