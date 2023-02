KARIMOUCHE en concert Salle Jacques Brel, 21 avril 2023, Gonesse.

KARIMOUCHE en concert Vendredi 21 avril, 20h00 Salle Jacques Brel

Plein tarif 8€, tarif réduit 5€, tarif enfant 3€

Salle Jacques Brel 5 Rue Mal Maurice Fourneau 95500 Gonesse

Salle Jacques Brel Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France

Chanson française, musique orientale, trap, electro… Si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et épuré. Dans son troisième opus, Folies Berbères, Karimouche aborde frontalement le sujet de ses origines. En témoignent le titre de l’album, mais aussi celui de certains morceaux comme Buñulou Princesses. Carima Amarouche, alias Karimouche, née à Angoulême dans une famille berbère, balaie les fausses contradictions et les dualités stériles pour célébrer une nouvelle façon d’habiter l’Hexagone et le monde. La chanteuse abolit les barbelés entre les cultures. Sous l’empire des Folies Berbères, il n’est qu’une pluralité de goûts, de beats hypnotiques et d’accents vibrants sous une voix chaude et frondeuse. L’album réalisé par Camille Ballon alias Tom Firetrouve sa modernité dans ces rapprochements inattendus. Que de souffle, d’acuité, de cordes à ce cri ! L’opus emprunte aussi bien à Edith Piaf qu’à Missy Elliott comme à la musique gnaoua, à Jacques Brel comme à Nass El Ghiwane, groupe marocain légendaire des années 70. Quant aux featurings, ils illustrent à eux seuls l’amplitude des influences : sur une piste, l’irrésistible cariocaise Flavia Coelho ; sur l’autre, R.Wan, parrain du rap-musette, l’un des plus talentueux paroliers de sa génération. Folies Berbères prouve surtout la capacité de Karimouche à se renouveler en affirmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique sociale, sans oublier l’humour ravageur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T20:00:00+02:00

2023-04-21T23:30:00+02:00