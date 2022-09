SLY JOHNSON 55.4 TOUR Salle Jacques Brel, 30 septembre 2022, Gonesse.

SLY JOHNSON 55.4 TOUR Vendredi 30 septembre, 20h00 Salle Jacques Brel

Entrée gratuite sur réservation

La ville de Gonesse propose le concert de SLY JOHNSON dans le cadre de son ouverture de saison handicap moteur mi

Salle Jacques Brel 5 Rue du Commandant Maurice Fourneau, 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France

Chanteur, beatboxer, rappeur, DJ, auteur, compositeur, Silvère Johnson est plus connu sous les pseudos : Sly The Mic Buddah ou Sly Johnson.

Artiste aux talents infinis (rappeur et beatboxer hors pair du Saïan Supa Crew) ayant savamment développé ses dons de chanteur au fil des années, est sans nul doute la voix soul la plus marquante de sa génération. Il sera accompagné de deux musiciens d’exception que la réputation précède : Anthony Jambon à la guitare, fer de lance de la nouvelle scène jazz française et Laurent Salzard à la basse, véritable « master monster » du groove.

Présent depuis 20 ans sur la scène française, Sly Johnson cumule un parcours riche dans le paysage musical, notamment avec une Victoire de la Musique et deux disques d’or avec le Saïan Supa Crew. Ses albums en solo sont aussi toujours des événements musicaux dont son premier disque, 74 (2010) pour lequel il est nommé au Prix Constantin.

Artiste ouvert aux rencontres et aux univers complémentaires, grand habitué de la scène, Sly Johnson mène de nombreuses collaborations avec des artistes tels que Camille, Erik Truffaz, Oxmo Puccino, Ayo, Lucky Peterson, Jacky Terrasson, Laurent Coulondre… Des performances vocales et beat-box mêlées à des rythmes jazz et soul qui touchent le public en plein cœur.

Sly Johnson (chant, beatbox) – Anthony Jambon (guitare) – Laurent Salzard (basse)



