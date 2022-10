ROBOT, L’AMOUR ETERNEL Salle Jacques Brel, Fontenay-sous-bois, 21 octobre 2022, Fontenay-sous-Bois.

ROBOT, L’AMOUR ETERNEL Vendredi 21 octobre, 20h00 Salle Jacques Brel, Fontenay-sous-bois

Solo de et avec Kaori Ito – création 2018

Salle Jacques Brel, Fontenay-sous-bois 164 boulevard Gallieni, Fontenay-sous-bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.kaoriito.com/projet/robot-lamour-eternel/ »}]

Après avoir dansé avec son père puis avec son compagnon, et donné naissance à un petit garçon, Kaori Ito se retrouve face à elle-même confrontée à sa vie d’artiste en perpétuel mouvement. Elle se retrouve avec cette sensation très contemporaine que le temps s’accélère. Se mettre dans la peau d’un robot qui a tout à apprendre des comportements humains pour s’animer lui permet de prendre du recul sur l’humanité, de vivre enfin le moment présent, d’être vraiment vivante sur scène. Elle se retrouve enfin seule pour accepter la mort et apprendre à aimer ce qui fait vraiment l’essence des êtres humains, leur fragilité.

« Dans une vie d’artiste, nous sommes très souvent en tournée, en déplacement ; notre vie a l’air très détaché de l’idée d’enracinement. Nous faisons des rencontres très intenses et très brèves. On se dit bonjour et au revoir comme une série de petites morts.

J’ai souvent traversé la peur d’être seule dans ce mode de vie presque robotique. Tout se passait très vite et j’avais l’impression de ne jamais avoir de repos. Au bout d’un moment, j’ai eu besoin de temps de vide, le temps de vide qui fait évaporer les autres temps, le temps de vide qui me fait penser que peut être on peut s’échapper de la mort.

Après d’avoir donné naissance à mon enfant et avoir vécu l’accouchement, je sens aujourd’hui que la mort et la naissance sont très proches.» KAORI ITO

De et avec : Kaori Ito

Texte, mise en scène et chorégraphie : Kaori Ito

Collaboration à la chorégraphie : Gabriel Wong

Collaboration univers plastique : Erhard Stiefel et Aurore Thibout

Composition : Joan Cambon

Direction technique et création lumière : Arno Veyrat

Manipulation et régie plateau : Yann Ledebt

Design sonore : Adrien Maury

Regards extérieurs : Julien Mages, Zaven Paré (roboticien), Jean-Yves Ruf,

Assistante à la chorégraphie : Chiharu Mamiya

Régie lumière : François Dareys

Régie son : Adrien Maury, Coline Honnons (en alternance)

Décor : Pierre Dequivre, Delphine Houdas et Cyril Trupin

Production : Améla Alihodzic, Coralie Guibert, Laura Terrieux et Anne Vion.

Remerciements : Sola Touvet Ito, Théo Touvet, Sarah Benoliel, Estelle Castagnoli, et Chiharu Mamiya

Production : Compagnie Himé

Coproductions : ADC de Genève – (SUISSE), KLAP – maison pour la danse – Marseille, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Lieu Unique – Nantes, Avant-scène – Cognac, Théâtre de Saint-Quentin-en–Yvelines, Fondation Sasakawa (JAPON).

Soutiens : Flux Foundation – Genève (SUISSE), Compagnie 111 – Aurélien Bory / La Nouvelle Digue – Toulouse.

Kaori Ito est lauréate du prix DanseAujourdhui – réseau des spectateurs de danse. A ce titre, son projet de création est soutenu par les mécènes de la danse.

La compagnie Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets.

La compagnie Himé est soutenue par le Ministère de la culture – DRAC Ile de France, par la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-Marne.

Kaori Ito est artiste associée à la Mac de Créteil et au Centquatre à Paris.

La compagnie Himé est en compagnonnage artistique avec KLAP Maison pour la danse à Marseille et en résidence à Fontenay en scène et au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:00:00+02:00

2022-10-21T21:00:00+02:00

Gregory Batardon