Carte blanche théâtre Salle Jacques Brel, 4 février 2023, Croix. Carte blanche théâtre Samedi 4 février, 17h00 Salle Jacques Brel

Entrée libre

En partenariat avec La Manivelle Théâtre. Avec les élèves du cycle 1 du département art dramatique. Autour de textes de Philippe Gauthier. A partir de 8 ans. Salle Jacques Brel 137 rue Jean Baptiste Delescluse 59170 Croix Croix 59491 Nord Hauts-de-France

