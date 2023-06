Concert organisé par la Municipalité de Champs-Sur-Marne Salle Jacques Brel Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Concert organisé par la Municipalité de Champs-Sur-Marne Mercredi 21 juin, 18h30 Salle Jacques Brel Comme chaque année, la municipalité organise un concert pour la Fête de la musique sur les terrasses de Jacques Brel.

Au programme, dès 18h00 : Les enfants des centres de loisirs suivant l’atelier percussions suivis des élèves du Conservatoire, puis à 20h 30 le quatuor à cordes Instrumentarium et de Félix Pastel avec l’association Arômes 2000.

Nous vous attendons nombreux ! Salle Jacques Brel Allée de la poste 77420 Champs sur marne Champs-sur-Marne 77420 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

