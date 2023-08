Théâtre – Les acteurs sont fatigués Salle Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Théâtre – Les acteurs sont fatigués Salle Jacques Brel Castanet-Tolosan, 29 septembre 2023, Castanet-Tolosan. Théâtre – Les acteurs sont fatigués Vendredi 29 septembre, 21h00 Salle Jacques Brel Entrée Libre Présentation de la saison et pièce « LES ACTEURS SONT FATIGUES » Une comédie d’Eric Assous par les élèves de Jean-Yves BOGA Une comédienne a invité dans sa maison de campagne quelques amis : comédiens, réalisatrice et imprésario. Elle a décroché un premier rôle dans le film d’un cinéaste reconnu dans les milieux intellectuels et veut fêter l’événement (*). La réunion amicale vire au jeu de massacre. Chacun dévoile ses frustrations, ses angoisses, aveuglé par un nombrilisme forcené.

21h00 – Salle Jacques Brel – Entrée Libre
Salle Jacques Brel
Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan

