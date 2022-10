Spectacle Vivant « Le Lien » Salle Jacques Brel, 5 novembre 2022, Castanet-Tolosan.

Spectacle Vivant « Le Lien » Samedi 5 novembre, 20h30 Salle Jacques Brel

Enfants et RSA : 6 euros Adultes: 12 euros

Un spectacle mélangeant les danses urbaines et théâtre, Un voyage émotionnel mêlant sentiments, nostalgie et vécu. Une authenticité réelle et partagée entre les danseurs et les spectateurs.

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Au programme :

* Un pré show de danse inédit signé « Ndyl Crew » en première partie

* Puis le spectacle vivant « Le Lien » qui vous embarquera dans un voyage émotionnel intense.

PRESENTATION DU SPECTACLE

Un rythme, un mouvement, une pulsation pour commencer le mois de Juillet de la meilleure des façons.

LE LIEN, c’est la nouvelle création de la Compagnie Pulsation. Un spectacle entièrement chorégraphiée et mise en scène par Hélène Royet. Un spectacle tout nouveau et émouvant et entraînant qui ne vous laissera pas indifférent.

« Nous souhaitons à travers ce spectacle que chacun puisse se retrouver dans nos histoires. C’est ça aussi LE LIEN. Un voyage émotionnel mêlant sentiments, nostalgie et vécu. Une authenticité réelle et partagée entre les danseurs et les spectateurs. » confirme Hélène, à l’origine de cette création.

Une comédie musicale d’une heure environ mêlant danse, musique et théâtre qui vous amènera dans diverses histoires de vie. D’un sentiment à un autre, vous vivrez avec nous un voyage émotionnel intense et vous écrirez avec nous un bout de votre histoire. La participation des élèves et professeurs de kung-fu de l’équipe de démonstration de l’école Long Tao apportera une énergie originale, créative et intense à ce spectacle sincère.

« Il n’y a pas de barrière entre danser et vivre, la danse permet de partager des histoires, de vivre des émotions spéciales et de les transmettre aux autres. C’est aussi un lien direct avec nos moments de vie. Parfois on rit, parfois on pleure. Nous ne sommes jamais indifférent à nos propres sentiments. LE LIEN à cette force de partage » poursuit Gaetan, danseur.

Venez nombreux découvrir cette nouvelle création et ainsi vivre avec nous un bout de votre histoire, notre histoire.



2022-11-05T20:30:00+01:00

2022-11-05T21:30:00+01:00

libre de droit