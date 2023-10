STAGE ARTS PLASTIQUES ENFANTS – ASCJB Salle Jacques Brel Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

> Mercredi 25 octobre 2023 de 10h à 15h30

Rdv salle Jacques Brel La sections arts plastiques enfants de l’ASCJB organise un stage pour les enfants à partir de 5 ans : Thème HALLOWEEN : fabrication de maison de sorcière , de chapeau et citrouille Possibilité d’emmener son pique nique, surveillance assurée par les bénévoles de l’association Tarif : 15 € Inscription au 05.56.38.17.21 ou au 06.87.62.18.96 ou sur ascjb1@gmail.com Voir moins Salle Jacques Brel Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ascjb1@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T15:30:00+02:00

