Participez à l’atelier carbone Salle Jacques Brel, 24 novembre 2022, Carbon-Blanc. Participez à l’atelier carbone Jeudi 24 novembre, 20h00 Salle Jacques Brel Participez à l’atelier carbone Salle Jacques Brel Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ascjb1@gmail.com »}] L’ASCJB vous propose de participer à l’atelier carbone, jeudi 24 novembre à 20h, RDV à la salle Jacques Brel. Un jeu sérieux pour savoir par où commencer (ou comment continuer) et partager les solutions qui font du bien au porte-monnaie et à la planète. Gratuit / sur inscription au 05 56 38 17 21 ou ascjb1@gmail.com

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00

