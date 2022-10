Stage arts plastiques Salle Jacques Brel Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Stage arts plastiques Salle Jacques Brel, 27 octobre 2022, Carbon-Blanc. Stage arts plastiques Jeudi 27 octobre, 10h00, 14h00 Salle Jacques Brel Stage arts plastiques Salle Jacques Brel avenue vigneau anglade carbon Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ascjb1@gmail.com »}] L’A.S.C.J.B vous propose un stage d’arts plastiques sur le thème d’halloween, le jeudi 27 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle Jacques Brel.

Au programme : construction de maison de sorcière, de chapeaux et citrouille… A partir de 6 ans

Inscriptions au 05 56 38 17 21 / 06 87 62 18 96 ou ascjb1@gmail.com

> Participation : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T10:00:00+02:00

2022-10-27T16:00:00+02:00

