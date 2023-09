Bœuf Jazz salle Jacques Berrier Sarcelles, 17 octobre 2023, Sarcelles.

Bœuf Jazz Mardi 17 octobre, 20h30 salle Jacques Berrier Entrée libre

Piano, batterie, contrebasse donnent le tempo, avant de laisser place aux cuivres et à la voix dans une ambiance cosy aux lumières feutrées.

Syncopes et contretemps mènent la danse… Les musiciens interagissent et improvisent, sur des couleurs aux influences multiples, puis invitent le public à les suivre sur scène, pour une Jam session.

Éric Breton, saxophone

Rémi Toulon, piano

Marc Bollangier, contrebasse

Lionel Boccara, batterie

salle Jacques Berrier rue Pierre Brossolette 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T23:00:00+02:00

jam session bœuf jazz

Jacques Mouchot