Du vendredi 31 mars au 6 avril, seront exposées, salle Izzo, rue Salette à Frontignan, les productions les plus réussies du concours d’arts plastiques, et les textes illustrés des concours d’écriture et de poésie. Les gagnants de ces concours pourront lire, chanter, danser …leurs oeuvres et recevront leurs prix sous la forme de bons d’achat à la librairie de la ville.

Le vernissage aura lieu le 31 mars à 18 heures et, tout au long de la semaine, les classes de la ville pourront venir voir l’exposition avec leurs professeurs.

Un apéritif amical, offert par la ville, terminera le vernissage.

