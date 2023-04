Bourse aux vélos Salle Iris Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Bourse aux vélos Salle Iris, 13 mai 2023, Louvres. Bourse aux vélos Samedi 13 mai, 10h00 Salle Iris Gratuit | Ouvert à tous L’occasion de trouver le vélo de vos rêves, de donner une seconde vie à votre vieux biclou ou de rencontrer des passionnés de la petite reine ! Samedi 13 mai, de 10 h à 16 h 30. Salle Iris 161 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

