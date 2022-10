Troc jouets : échangez, donnez, troquez ! Salle Iris, 19 novembre 2022, Louvres.

Troc jouets : échangez, donnez, troquez ! Samedi 19 novembre, 14h00 Salle Iris

Gratuit | Ouvert à tous

Choisissez l’échange pour troquer les jouets que vos enfants n’utilisent plus contre de nouveaux jeux et prolonger la vie de vos biens, limiter vos déchets et sensibiliser les petits au gaspillage.

Salle Iris 161 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

Rendez-vous le samedi 19 novembre, de 14 h à 18 h à la salle Iris pour un troc de jouets.

Choisissez l’échange pour troquer les jouets que vos enfants n’utilisent plus contre de nouveaux jeux !

Ainsi, plutôt que d’acheter du neuf qui ne sert souvent que sur du court terme, vous prolongez la vie de vos biens, vous limitez vos déchets et vous sensibilisez les plus petits au gaspillage.

Après avoir déposé vos jouets, il vous sera attribué un ticket en échange duquel vous pourrez choisir un autre jeu à offrir ou à garder. Vous pouvez aussi simplement donner, sans récupérer.

Tous les jeux et jouets qui n’auront pas trouvés de nouveaux propriétaires à la fin de journée seront gracieusement remis à une association.

Règlement intérieur du Troc Jouets

La Ville de Louvres organise un troc jouets dans la salle Iris le samedi 19 novembre 2022 de 14 h à 18 h.

Cet événement est ouvert à tous, à partir de 18 ans.

La participation est gratuite et les inscriptions seront prises sur place.

La convivialité et la courtoisie seront de mise.

Seront acceptés : les jouets et jeux de tout âge en bon état.

Chaque participant apportera au maximum 10 articles qui devront être impeccables, propres, non cassés et complets.

Tout article non-conforme aux conditions ci-dessus pourra être refusé par l’organisateur du troc.

Il s’agit d’échange et non pas de vente : aucune vente ne sera tolérée.

Chaque participant se verra remettre un coupon avec le nombre d’articles déposés et pourra en récupérer tout autant.

Les articles restants seront récupérés par une association.

En aucun cas l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable :

De dégradations, vols et autres inconvénients pouvant survenir au cours du troc.

Si les participants ne repartent pas avec des articles dont la valeur monétaire est inférieure à celle des articles déposés.



