Les Dadas Fables de La Fontaine Mercredi 22 mars, 15h00 Salle Inter-Société

A partir de 6 ans et intergénérationnel

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Salle Inter-Société 76 Chemin des Archers 59470 Herzeele Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France

La rencontre inattendue de l’un des plus grands poètes du 17e siècle et du Dadaïsme

Atelier-Spectacle mêlant lecture, écriture et arts graphiques!

Les Dada Fables de La Fontaine, c’est une invitation à (re)découvrir les fables de Jean de La Fontaine et à les revisiter de façon ludique, créative et drôle à travers les techniques artistiques du mouvement Dada.

Macadâne vous propose d’être à la fois le témoin et l’acteur d’une rencontre farfelue entre le plus connu des poètes français du 17e siècle et un mouvement littéraire né 3 siècles après lui.

Si tout semble les opposer, on ne tardera pas à découvrir qu’ils se rapprochent en plus d’un point…

Au programme de cet atelier-spectacle original, la découverte de fables moins connues (et pourtant savoureuses!) parmi les 243 publiées entre 1668 et 1694, mais également la réalisation et la présentation d’une œuvre collective dans le plus pur esprit Dada!



©cie macadâne