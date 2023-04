WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ESCAPE GAME « L’INF’EAU À LA SOURCE » Salle inter-association – Mairie – 2 juillet, 09h00, 14h00 Salle inter-association, 2 juillet 2023, La Roche-Posay La Roche-Posay.

WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ESCAPE GAME « L’INF’EAU À LA SOURCE »

Salle inter-association – Mairie – 2 juillet, 09h00, 14h00

2023-07-02 – 2023-07-02

**L’escape game « L’inf’Eau à la Source »** a été imaginé par des élèves de l’Université de Tours.

Pensé pour un **public adolescent et adulte,** il amène les joueurs à _comprendre l’origine de l’eau du robinet_, et également à _comparer la qualité de cette eau avec celle de l’eau en bouteille,_ par une approche ludique et pédagogique.

L’escape game est accessible sur réservation, chaque partie durant entre 30 et 40 minutes, et pouvant accueillir entre 2 et 3 joueurs.

Un jeu pour comprendre l’origine de l’eau du robinet…

