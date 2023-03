WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ESCAPE GAME « L’INF’EAU À LA SOURCE » Salle inter-association – Mairie – 2 juillet, 09h00, 14h00 Salle inter-association, 2 juillet 2023, La Roche-Posay.

WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ESCAPE GAME « L’INF’EAU À LA SOURCE » Salle inter-association – Mairie – 2 juillet, 09h00, 14h00 Dimanche 2 juillet, 09h00, 14h00 Salle inter-association SUR INSCRIPTION

L’escape game « L’inf’Eau à la Source » a été imaginé par des élèves de l’Université de Tours.

Pensé pour un public adolescent et adulte, il amène les joueurs à comprendre l’origine de l’eau du robinet, et également à comparer la qualité de cette eau avec celle de l’eau en bouteille, par une approche ludique et pédagogique.

L’escape game est accessible sur réservation, chaque partie durant entre 30 et 40 minutes, et pouvant accueillir entre 2 et 3 joueurs.

Salle inter-association Ilôt Mairie, place de la république, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T09:00:00+02:00 – 2023-07-02T12:00:00+02:00

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

