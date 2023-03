WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ATELIER EAU POTABLE Salle inter-association La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

Vienne

WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ATELIER EAU POTABLE Salle inter-association, 1 juillet 2023, La Roche-Posay. WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ATELIER EAU POTABLE Samedi 1 juillet, 09h00, 14h00 Salle inter-association ACCÈS GRATUIT Cet atelier organisé par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingéniérie (ENSIP) de Poitiers est créé spécialement pour Or Bleu Festival.

Deux animateurs assurent les manipulations et accompagnent le public pour les explications. L’atelier se déroule en continu sur une journée entière afin de découvrir le traitement de l’eau potable à travers trois supports:

– une maquette explicative du traitement de l’eau,

– une expérience montrant la coagulation floculation, où un coagulant purifiera l’eau sale,

– une expérience au cours de laquelle le charbon actif absorbera un colorant, ce dernier jouant le rôle d’un micro-polluant ou bien d’un pesticide dans l’eau.

L’atelier aura lieu dans la salle inter-association de la Mairie. Salle inter-association Ilôt Mairie, place de la république, 86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00 eau potable environnement

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Salle inter-association Adresse Ilôt Mairie, place de la république, 86270 La Roche-Posay Ville La Roche-Posay Departement Vienne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Salle inter-association La Roche-Posay

Salle inter-association La Roche-Posay Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-posay/

WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ATELIER EAU POTABLE Salle inter-association 2023-07-01 was last modified: by WEEK-END « EAU POTABLE » 1er/2 Juillet 2023 – ATELIER EAU POTABLE Salle inter-association Salle inter-association 1 juillet 2023 La Roche-Posay Salle inter-association La Roche-Posay

La Roche-Posay Vienne