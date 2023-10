Soirée 1 VS 1 Salle Hubert Baillet Saint-Sever, 7 juin 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

L’association Kludo Cadets de Gascogne vous attend pour une spéciale 1 VS 1. Venez vous confrontez pour savoir qui va être couronné grand gagnant de la soirée. La meilleure façon de gagner, c’est de venir jouer !

Tout public dès 8 ans..

2024-06-07 fin : 2024-06-07 . EUR.

Salle Hubert Baillet

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Kludo Cadets de Gascogne association awaits you for a 1 VS 1 special. Come and compete to see who will be crowned the evening’s big winner. The best way to win is to come and play!

All ages 8 and up.

La asociación Kludo Cadets de Gascogne te espera para un especial 1 VS 1. Ven a competir para ver quién se proclama gran vencedor de la velada. ¡La mejor manera de ganar es venir a jugar!

A partir de 8 años.

Die Kludo-Vereinigung Cadets de Gascogne erwartet Sie zu einem 1 VS 1-Special. Treten Sie gegeneinander an, um herauszufinden, wer zum großen Gewinner des Abends gekürt wird. Die beste Art zu gewinnen ist, zum Spielen zu kommen!

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Landes Chalosse