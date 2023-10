Soirée « Musicale » Salle Hubert Baillet Saint-Sever, 3 mai 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

affrontez vous dans une ambiance bonne enfant sur fond de rivalité musicale !! Au programme: N’oubliez pas les paroles, karaoké …

Tout public..

2024-05-03 fin : 2024-05-03 . EUR.

Salle Hubert Baillet

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



battle it out in a friendly atmosphere against a backdrop of musical rivalry! Program: N’oubliez pas les paroles, karaoke …

All audiences.

en un ambiente desenfadado y con la rivalidad de la música como telón de fondo En el programa: N’oubliez pas les paroles, karaoke …

Todos los públicos.

in dieser Show geht es darum, in einer kindgerechten Atmosphäre gegeneinander anzutreten und musikalische Rivalitäten auszutragen! Auf dem Programm stehen: N’oubliez pas les paroles, karaoké …

Für alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-08-28 par Landes Chalosse