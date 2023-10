Soirée jeux, spéciale jeux TV Salle Hubert Baillet Saint-Sever, 1 mars 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

L’association Kludo Cadets de Gascogne vous attend pour une soirée jeux, spéciale jeux TV. Venez revivre l’époque du Bigdil, la roue de la fortune et du juste prix !! La meilleure façon de gagner, c’est de venir jouer !

Tout public dès 8 ans..

2024-03-01 fin : 2024-03-01 . EUR.

Salle Hubert Baillet

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Kludo Cadets de Gascogne association awaits you for an evening of TV games. Come and relive the days of the Bigdil, the wheel of fortune and the fair price! The best way to win is to come and play!

All ages 8 and up.

La asociación Kludo Cadets de Gascogne le espera para una velada especial de juegos televisivos. ¡Ven a revivir los días del Bigdil, la rueda de la fortuna y el precio justo! ¡La mejor manera de ganar es venir a jugar!

A partir de 8 años.

Der Verein Kludo Cadets de Gascogne erwartet Sie zu einem Spieleabend, speziell für TV-Spiele. Erleben Sie die Zeit von Bigdil, dem Glücksrad und dem richtigen Preis!!! Die beste Art zu gewinnen ist, zum Spielen zu kommen!

Für alle ab 8 Jahren.

