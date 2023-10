Soirée Harry Potter Salle Hubert Baillet Saint-Sever, 2 février 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Sorcier ou futurs apprentis sorciers venez vous confrontez pour voir si vous êtes digne de faire partis de l’ordre du Phoenix lors de cette soirée sur le thème d’Harry Potter !!

Tout public dès 8 ans..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 21:00:00. EUR.

Salle Hubert Baillet

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Wizards or future apprentice wizards come and test your mettle to see if you’re worthy of joining the Order of the Phoenix at this Harry Potter-themed party!

All ages 8 and up.

Magos o futuros aprendices de mago, ¡venid a ver si sois dignos de uniros a la Orden del Fénix en esta fiesta temática de Harry Potter!

A partir de 8 años.

Wenn Sie ein Zauberer oder ein zukünftiger Zauberlehrling sind, kommen Sie zu dieser Harry-Potter-Party, um zu sehen, ob Sie würdig sind, Teil des Ordens des Phönix zu werden!

Für alle ab 8 Jahren.

