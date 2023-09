Soirée « Blind Test » Salle Hubert Baillet Saint-Sever, 10 novembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Vous pensez être incollable sur les musiques française et internationale? venez vous confronter face à d’autres joueurs lors de cette soirée blind test!! La meilleure façon de gagner, c’est de venir jouer !

Tout public dès 8 ans / Sur inscription..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:30:00. EUR.

Salle Hubert Baillet

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



If you think you know all there is to know about French and international music, come and test yourself against other players during this blind test evening! The best way to win is to come and play!

All ages 8 and up / Registration required.

Si cree que lo sabe todo sobre la música francesa e internacional, venga a medirse con otros jugadores en esta velada de prueba a ciegas La mejor manera de ganar es venir a jugar

A partir de 8 años / Inscripción obligatoria.

Wenn du denkst, dass du dich mit französischer und internationaler Musik auskennst, kannst du dich an diesem Blindtest-Abend mit anderen Spielern messen! Die beste Art zu gewinnen ist, zum Spielen zu kommen!

Für alle ab 8 Jahren / Mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-28 par Landes Chalosse