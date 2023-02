Bal folk des 4 jeudis Salle hors sac, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)

Prix libre

avec Eymeric solo Salle hors sac, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) Salle hors sac, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France [{« link »: « https://www.openstreetmap.org/#map=19/45.34521/5.81675 »}, {« link »: « https://www.musifolk.fr/ »}, {« link »: « mailto:musifolk@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40993 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal des 4 jeudis des vacances de février ! À partir de 18h, rangez vos skis et venez danser ! Bal folk avec explication des danses, enfants, débutants, danseuses et danseurs confirmés bienvenus ! – 9 février : groupe Sacabal – 16 février : Bördairline bal à voix – 23 février : Eymeric solo (violon) – 2 mars : groupe de l’Escapade Folk Entrée : prix libre Lieu : Salle hors sac de Saint Pierre de Chartreuse, Route du col du Cucheron, à gauche après les remontées mécaniques, à côté du local des Services techniques. Coordonnées GPS : 45.34521, 5.81675 Petite restauration et buvette sur place : gaufres, croque-monsieur, limonade pression… Organisé par l’association Musifolk Plus d’infos : https://www.musifolk.fr/ et musifolk@gmail.com source : événement Bal folk des 4 jeudis publié sur AgendaTrad

2023-02-23T18:00:00+01:00

2023-02-23T20:00:00+01:00

