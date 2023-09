Forum un emploi près de chez moi – CCBA Salle Horizon à Miremont Miremont Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Miremont Forum un emploi près de chez moi – CCBA Salle Horizon à Miremont Miremont, 5 octobre 2023, Miremont. Forum un emploi près de chez moi – CCBA Jeudi 5 octobre, 09h00 Salle Horizon à Miremont Entrée libre Opportunité emploi sur des métiers porteurs Certains métiers peinent à recruter. C’est pourquoi le service emploi de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) organise cette année un nouveau concept de forum dédié à l’emploi de proximité, pour ainsi faciliter les opportunités de recrutement dans des secteurs porteurs, tout en alliant confort de vie au quotidien pour un job proche de chez soi. Gagnez du temps avec tous les interlocuteurs sur place Les services publics incontournables à l’emploi seront également présents (Pôle Emploi, Mission Locale de la Haute-Garonne, Cap Emploi).

Des dizaines d’offres d’emploi inédites seront proposées à proximité de chez vous, avec des espaces de recrutement dédiés aux secteurs d’activité à fort potentiel de recrutement comme le BTP, l’industrie, la vente, l’agriculture, le transport logistique, la grande distribution, l’intérim… Les atouts de ce forum De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir à proximité de chez vous

Des enseignes connues viennent à vous : implantation sur Auterive de Burger King et Darty

Plus de 50 exposants seront présents, regroupant les recruteurs, les organismes de formation, d’insertion, les acteurs de la solidarité…

Partez également à la découverte de nouvelles solutions ludiques pour connaître des métiers connus ou méconnus, avec la réalité virtuelle Cherchez un nouvel emploi à proximité de chez vous ! Rendez-vous à la salle Horizon à Miremont le 5 octobre 2023 de 9h à 12h30. Une navette gratuite est proposée toute la matinée entre la gare d’Auterive et la salle Horizon, afin de faciliter le déplacement. (1er départ à 8h45 – gare d’Auterive) Préparez vos CV ! + d’infos ? 05 61 50 99 00

Consultez le site internet de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. Salle Horizon à Miremont 1 Av. du Stade, 31190 Miremont Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.ccba31.fr/emploi-formation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

recrutement offre d'emploi

