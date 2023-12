Stage danse en famille Salle Herri Léon Porspoder, 14 janvier 2024, Porspoder.

Porspoder Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:45:00

fin : 2024-01-14 16:45:00

.

Danse en famille est une série d’ateliers créatifs et ludiques pour expérimenter tous ensemble l’art et la danse sous différentes formes.

Cet espace est propice à la rencontre avec son enfant et avec l’autre en stimulant la créativité et le jeu, la joie, le partage d’expériences, le soin et la liberté.

Chaque atelier est l’opportunité de rencontrer deux artistes et leur univers artistique (danse, musique, arts plastiques) et de trouver des nouvelles formes d’être ensemble.

Danse en famille est un projet qui vise à favoriser l’éveil artistique et culturel chez les tout petits et leur famille.

Venez danser en famille 4 temps dans l’année avec les artistes: Marjorie Burger Chassignet, Galaad le Goaster, Caroline Denos, Rozenn Dubreuil et Sarah Floch.

.

Salle Herri Léon

Porspoder 29840 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par OT IROISE BRETAGNE