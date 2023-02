Lancement de l’Atlas de la Biodiversité communale Salle Henriette de Clève Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Lancement de l’Atlas de la Biodiversité communale Salle Henriette de Clève, 1 mars 2023, Nevers. Lancement de l’Atlas de la Biodiversité communale Mercredi 1 mars, 18h00 Salle Henriette de Clève

Entrée libre, tout public Tous impliqués pour notre biodiversité communale L’Atlas de la Biodiversité communale de Nevers, vous en avez peut-être déjà entendu parlé ! Mais savez-vous vraiment de quoi il s’agit ? ?

Venez le découvrir et posez vos questions lors d’une soirée conviviale ! Après une présentation par les élus et les partenaires du projet, profitez d’un moment d’échange privilégié autour d’un vin d’honneur. Salle Henriette de Clève Palais Ducal Nevers 58000 Nièvre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T17:00:00+00:00 – 2023-03-01T19:00:00+00:00

