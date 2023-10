1er Forum des Initiatives Citoyennes Salle Henri Watremez Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix 1er Forum des Initiatives Citoyennes Salle Henri Watremez Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix. 1er Forum des Initiatives Citoyennes Samedi 18 novembre, 10h00 Salle Henri Watremez Entrée libre et gratuite SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023 DE 10H À 17H30 – Salle Watremez Seul, en couple, entre amis, en famille : Venez découvrir tous les moyens existants pour participer et améliorer la vie de votre quartier

Venez vivre une journée conviviale (goûter, animations et ateliers petits citoyens) PROGRAMME de la journée du samedi 18 novembre : Stands et animations – toute la journée de 10h à 17h Initiatives portées par la Ville : Projet d’Initiative Citoyenne, Fonds de Travaux Urbains, Budget Participatif Roubaix, Territoire Zéro Chômeur,… Initiatives portées par des associations : Maison de l’eau de la pêche et de la nature, Amitié partage, Iris Formation, Deep France, Détournoyment,… Initiatives portées par des instances participatives : Conseil Municipal des Enfants), Assemblée des aînés, Conseil citoyen de Roubaix,… Tables rondes – de 14h à17h Table n°1 : l’engagement des jeunes

Table n°2 : les modes de participation des habitants

Table n°3 : quels projets faire ensemble ? 3 Expos – toute la journée de 10h à 17h

« Femmes dans la cité, femmes engagées »

« Laïcité, parlons-en ! » « Égalité, parlons-en ! » Et aussi… Un goûter gratuit et ouvert à tous

Un atelier ludique pour les jeunes citoyens en herbe

Une restitution de la journée par un dessinateur (vers 17h) Salle Henri Watremez 13 Rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 70 55 62 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a1a63863-3fa3-4017-b41b-a7bd3a546279;https://www.facebook.com/pages/Salle-Watremez/100952396642280;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a1a63863-3fa3-4017-b41b-a7bd3a546279 Métro ligne 2 / Arrêt Grand’ Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

