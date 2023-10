No Mercy Boxing 2 Salle Henri Watremez Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix No Mercy Boxing 2 Salle Henri Watremez Roubaix, 4 novembre 2023, Roubaix. No Mercy Boxing 2 Samedi 4 novembre, 18h00 Salle Henri Watremez Une soirée unique en France avec pas moins de 10 combats professionnels de haut niveau ! Fort de son premier succès en février dernier la deuxième édition s’annonce encore plus excitante avec des combats qui risquent d’être spectaculaires ! Des championnes et champions venu de toutes parts viendront régaler le public roubaisien. Des championnes du monde, des boxeurs classés au rang mondial et européen, des champions de France, des champions dans leur pays respectifs, des médaillés au championnat d’Europe en boxe olympique se sont donnés rendez vous pour une soirée inoubliable. Salle Henri Watremez 13 Rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 70 55 62 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a1a63863-3fa3-4017-b41b-a7bd3a546279;https://www.facebook.com/pages/Salle-Watremez/100952396642280;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a1a63863-3fa3-4017-b41b-a7bd3a546279 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/no-mercy-boxing-1 »}] Métro ligne 2 / Arrêt Grand’ Place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Boxe Roubaix Boxing club Roubaix

