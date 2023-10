2ème édition Le Modeshow X Sofien Abed : Tenebres – Fashion Show – Drag Show – DJ Set Techno ! Salle Henri Watremez Roubaix, 14 octobre 2023, Roubaix.

« TÉNÈBRES », organisé par l’association de Mode « LE MODESHOW » est un Fashion Show qui a pour particularité de mêler Drag show et DJ set Techno.

Pour sa deuxième édition, LE MODESHOW organise sa soirée «TÉNÈBRES». Cette année, l’association frappe fort avec une line up infernale qui vous plongera dans une atmosphère sombre et pesante qui ferait repentir le damné le plus aguerri des enfers. Entre défilé de mode, drag show et dj set techno, votre mental et vos sens seront mis à rude épreuve.

Nous vous proposons en exclusivité un moment unique, une soirée rythmée au son de la techno lilloise par les meilleurs dj’s de notre belle Métropole Lilloise pour sublimer un défilé unique en son genre organisé, réalisé et mis en scène par Sofien ABED .

Vous sentez vous prêt à côtoyer les ténèbres dans un lieu inédit ?

Le samedi 14 octobre de 20:00 à 02:00

Salle Watremez

13 rue de l’Hospice

59100 Roubaix

LE MODESHOW est une association de Mode qui promeut les pratiques culturelles, éco-responsables et solidaires sous formes d’évènements dans les Hauts-de-France. L’association est soutenue par la Ville de Roubaix, LVMH, Dr Martens et YKK.

LE MODESHOW s’est fait connaître grâce à sa collaboration avec le Secours Populaire Français et le créateur de la marque de Mode « SOFIEN ABED ». Le but du projet est de démocratiser la mode pour tous avec une démarche éco-responsable basée sur la technique dite « upcycling ».

Salle Henri Watremez 13 Rue de l'Hospice, 59100 Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T02:00:00+02:00

mode techno

sofienabed xanatrip