Roubaix 16ème Salon de la BD et des Arts Graphiques Salle Henri Watremez, 20 mai 2023, Roubaix. 16ème Salon de la BD et des Arts Graphiques 20 et 21 mai Salle Henri Watremez Entrée libre et gratuite Le Salon de la BD et des Arts Graphiques de Roubaix revient pour sa 16ème édition, et vous réserve de nombreuses surprises… Au programme de cette année : Une vingtaine d’auteurs BD en dédicaces

Une dizaine de fanzines

De petites éditions

Des associations autour de la bande dessinée et des arts graphiques

Des expositions sur la bande dessinée

Des restitutions d’ateliers BD

Des sérigraphes avec des démonstrations de sérigraphie

La projection du film Nos ombres d’Algérie de Vincent Marie autour de 7 auteurs BD (Jacques Ferrandez, Kamel Khélif, Gaétan Nocq, Alexandre Tikhomiroff, Jeanne Puchol, Farid Boudjellal, Joël Alessandra)

Deux librairies : le Furet du Nord et la Librairie Combo

Une bourse aux BD avec 30 mètres linéaires de bouquinistes Et notre immanquable prix Jeune Auteur !

Dans la sélection de cette année, vous pourrez trouver : Ami Inintéressant pour Titre

Gyom pour Le Codex de Théo, Tome 2

Rémi Lascault pour Genèse & Prozac

Luxi pour Les Enfants du rêve chinois

Hubert Maury pour Dissident Club

Petit Pied pour Comment rater sa vie ?

Olivia Sautreuil pour Germaine Richier, La Femme sculpture Le petit + : Venez avec un t-shirt blanc ou noir, et repartez avec un dessin d'un des auteurs présents sur le salon imprimé gratuitement en sérigraphie ! Retrouvez toutes les informations sur le salon et la liste des auteurs présents sur nos réseaux Facebook et Instagram. Salle Henri Watremez 13 Rue de l'Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

2023-05-20T11:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

