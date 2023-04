Get Ready For The Next Battle 2023 Salle Henri Watremez, 6 mai 2023, Roubaix.

Get Ready For The Next Battle 2023 Samedi 6 mai, 14h30 Salle Henri Watremez Tarif Normal 6€ Gratuit pour les -5 ans sur présentation d’un justificatif

Ne manquez pas le plus grand battle de danse hip-hop inspiré de l’univers du jeu vidéo Tekken !

« Get ready For The Next Battle » débarque à la salle Watremez de Roubaix le 6 mai 2023, avec des invités de renommée internationale et une ambiance de folie !

Un spectacle inoubliable pour tout âge !

Achetez dès maintenant vos billets sur le lien HelloAsso et rejoignez-nous pour cette expérience !

Salle Henri Watremez 13 Rue de l'Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 70 55 62 Métro ligne 2 / Arrêt Grand' Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T19:30:00+02:00

hiphop hokkokujin

Julian Bissingou aka Rikyu