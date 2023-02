Chaba Kheira – Taous – Belo Riko – Majid Life Salle Henri Watremez Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Chaba Kheira – Taous – Belo Riko – Majid Life Salle Henri Watremez, 5 novembre 2022, Roubaix. Samedi 5 novembre, 20h00

Sur réservation 15 € / Sur place 20 € / -10 ans 10 € / -3 ans gratuit

Salle Henri Watremez 13 Rue de l'Hospice, 59100 Roubaix Centre

03 20 70 55 62
Soirée familiale à ne pas manquer, soyez nombreux et nombreuses !

Chaba Kheira – Taous – Belo Riko – Majid Life

Salle Watremez, 13 rue de L’hospice, 59100 à Roubaix

Pour réserver, appeler : 07 53 67 16 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T20:00:00+01:00

2022-11-05T23:59:00+01:00 Kiksland Music

