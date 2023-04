Initiation Danse Hip hop FunkStyles / Cie Étincelles Salle Henri Pac, 13 mai 2023, Bagnères-de-Luchon.

Initiation Danse Hip hop FunkStyles / Cie Étincelles Samedi 13 mai, 11h00 Salle Henri Pac Manifestation en accès libre et gratuite. Maison des Jeunes et de la Culture de Luchon : 05 61 79 25 44

En partenariat avec la MJC de Luchon et l’association Je dis en scène !

Tout public, à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Tom Lerville, Fanny Léon, Joss Yumsi Thao, danseurs locking, hip hop, funk

Spécialisés dans le locking, les danseurs de la Cie Étincelles ont à cœur de transmettre leur passion des danses hip-hop, avec pédagogie et dans un esprit de partage.

Cet atelier sera l’occasion de découviri et de s’initier aux danses Hip hop FunkStyles.

Site web : www.etincelles-danse.com

https://www.youtube.com/watch?v=0xMVfC38-Ms

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

Eduardo. B