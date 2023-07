Conférence: « Tickets s’il vous plaît ! » Salle Henri Martin Cahors, 4 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Entre 1939 et 1949, la donnée alimentaire est au centre des préoccupations. L’instauration des cartes d’alimentation et des tickets de rationnement devient, pour la population civile, un des éléments les plus tangibles de cette situation de crise au quotidien. Dans cette lutte pour survivre, les habitants manifestent des attitudes contradictoires, oscillant entre la nécessité de s’alimenter et les réalités des pénuries.

Cette conférence, « Tickets s’il vous plaît ! » Vivre et survivre au quotidien : s’alimenter dans le Lot (1939-1949) sera donnée par Enzo Delpech et Charlotte Leroy étudiants en Master Gastronomie, Vins, Cultures et Sociétés à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès.

2023-07-04 18:30:00 fin : 2023-07-04 . EUR.

Salle Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



Between 1939 and 1949, food was a central concern. The introduction of food cards and ration coupons became, for the civilian population, one of the most tangible elements of this daily crisis situation. In this struggle for survival, the inhabitants displayed contradictory attitudes, oscillating between the need to feed themselves and the realities of shortages.

This conference, « Tickets please! Vivre et survivre au quotidien : s?alimenter dans le Lot (1939-1949) will be given by Enzo Delpech and Charlotte Leroy, students in the Master Gastronomie, Vins, Cultures et Sociétés program at the Université de Toulouse Jean-Jaurès

Entre 1939 y 1949, la alimentación fue una preocupación central. La introducción de tarjetas de alimentos y cupones de racionamiento se convirtió, para la población civil, en uno de los elementos más tangibles de esta situación de crisis cotidiana. En esta lucha por la supervivencia, los habitantes mostraron actitudes contradictorias, oscilando entre la necesidad de alimentarse y la realidad de la escasez.

Esta conferencia, titulada « ¡Billetes por favor! Vivre et survivre au quotidien : s?alimenter dans le Lot (1939-1949) será impartida por Enzo Delpech y Charlotte Leroy, estudiantes del Máster en Gastronomía, Vinos, Culturas y Sociedades de la Universidad de Toulouse Jean-Jaurès

Zwischen 1939 und 1949 stand die Ernährung im Mittelpunkt des Interesses. Die Einführung von Lebensmittelkarten und Rationierungstickets wurde für die Zivilbevölkerung zu einem der greifbarsten Elemente dieser alltäglichen Krisensituation. In diesem Kampf ums Überleben zeigten die Bewohner widersprüchliche Haltungen und schwankten zwischen der Notwendigkeit, sich zu ernähren, und den Realitäten der Knappheit.

Diese Konferenz, « Tickets bitte! » Vivre et survivre au quotidien : s’alimenter dans le Lot (1939-1949) wird von Enzo Delpech und Charlotte Leroy, Studenten des Masterstudiengangs Gastronomie, Weine, Kulturen und Gesellschaften an der Universität Toulouse Jean-Jaurès, gehalten

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Cahors – Vallée du Lot