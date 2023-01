Conférence Dégustation Légumineuses Salle Henri Lasson Antony Catégories d’Évènement: Antony

Gratuit sur inscription : https://urlpetite.net/?inscription

Les Amis de la Terre Val de Bièvre invitent Gilles Daveau qui il présentera les nombreux atouts des légumineuses !

Jeudi 02 févier 2023 à 19h45 Les légumes secs au goût du jour

Haricots, pois, lentilles, fèves… sont bons pour le porte monnaie et pour la planète, mais comment les cuisiner ? Les Amis de la Terre Val de Bièvre invitent Gilles Daveau !

Auteur, conférencier et cuisinier, il présentera les nombreux atouts des légumineuses (nourrissantes, variées, riches en fibres, en protéines et bon marché). Il partagera de savoureuses recettes de sa création,de l’apéritif au dessert.

Une petite dégustation et une vente de livres clôtureront la soirée

Pour plus d’informations https://www.facebook.com/lesATVB

