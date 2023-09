Concours mon gâteau au yaourt Salle Henri Girard La Garde-Adhémar, 24 septembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Concours réservé aux enfants de 6 à 14 ans. Inscription gratuite jusqu’au 15 septembre..

2023-09-24 15:30:00 fin : 2023-09-24 . .

Salle Henri Girard

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Competition reserved for children aged 6 to 14. Free registration until September 15.

Concurso reservado a niños de 6 a 14 años. Inscripción gratuita hasta el 15 de septiembre.

Wettbewerb nur für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Kostenlose Anmeldung bis zum 15. September.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence