Conte en musique Salle Henri-Georges Clouzot La Crèche, 27 janvier 2024, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Venez écouter les histoires des bibliothécaires mises en musique par les élèves de l’École de musique.

Tout public

Accès libre.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Salle Henri-Georges Clouzot

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to the librarians? stories set to music by students from the École de musique.

Open to all

Free access

Venga a escuchar las historias de los bibliotecarios musicadas por alumnos de la École de musique.

Abierto a todos

Acceso gratuito

Hören Sie sich die Geschichten der Bibliothekarinnen an, die von Schülerinnen und Schülern der Musikschule vertont wurden.

Für alle Altersgruppen

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre