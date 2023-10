Résonance Salle Henri-Comte Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Résonance 18 – 26 novembre Salle Henri-Comte Entrée libre

Qui est Mik@.G ?

Mik@ est un artiste arlésien autodidacte qui pendant de nombreuses années a tissé des liens entre deux passions qui se sont étroitement nourries mutuellement : la création artistique et les sports de pleine nature.

Au fil du temps, ce terrain fertile, lui a permis d’exprimer une forme de sensibilité, et de désir d’interroger le regard de l’autre, tant à travers la peinture, l’aquarelle, le graphisme, la photographie, le dessin, le tissage, (qui

sont autant de supports complémentaires et variés, à ses créations).

Salle Henri-Comte 28, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mik@.G latelierdemikag

Mik@.G -affiche exposition Résonance